Hannover

Sparkassen informieren über Geschäftszahlen und NordLB

28.02.2019, 01:03 Uhr | dpa

Niedersachsens Sparkassen legen heute in Hannover ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Neben einem Ausblick auf die nächsten Monate will Verbandschef Thomas Mang dabei auch über eine Beteiligung der 42 Landessparkassen an der Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) informieren. Ein entsprechendes Auffangmodell war nach unbestätigten Medienberichten am Dienstag von den Vorständen einstimmig gebilligt worden. Demnach wären die Landessparkassen mit rund 280 Millionen Euro beteiligt. Die NordLB hatte wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet und braucht aufgrund von strikteren EU-Vorgaben mehr Eigenkapital.