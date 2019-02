Wiesbaden

Polizeieinsatz bei Eintracht erneut Thema im Landtag

28.02.2019, 02:20 Uhr | dpa

Der hessische Landtag in Wiesbaden. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Auf der Tagesordnung der Plenardebatte im hessischen Landtag stehen heute gleich mehrere Themen mit Zündstoff. Gleich zum Auftakt wollen die Abgeordneten erneut über den umstrittenen Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel von Eintracht Frankfurt debattieren. Wegen der Durchsuchungsaktion im Stadion war Innenminister Peter Beuth (CDU) von der Opposition scharf kritisiert worden.

Am Nachmittag steht dann unter anderem der Islamunterricht an hessischen Schulen auf der Agenda. Ein heißes Eisen fasst die Linken-Fraktion an: Sie macht sich für Tempo 120 auf hessischen Autobahnen stark. Gleich mehrere Anträge verschiedener Fraktionen drehen sich um den Digitalpakt für Schulen, der kürzlich zwischen Bund und Ländern ausgehandelt wurde.