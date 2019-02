Frankfurt am Main

Sparkassen legen Jahreszahlen vor: Weniger Gewinn als 2017?

28.02.2019, 03:10 Uhr | dpa

Niedrige Zinsen und hohe Regulierungskosten machen auch den Sparkassen in Hessen und Thüringen zu schaffen. Für das Jahr 2018 hatte der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen sinkende Gewinne vorhergesagt. Am heutigen Donnerstag legt der Verband in Frankfurt die Zahlen vor. 2017 hatten die 49 Sparkassen in den beiden Bundesländern ein operatives Ergebnis von gut 1,05 Milliarden Euro erzielt. Unter dem Strich standen 333 Millionen Euro Gewinn. Der geschäftsführende Präsident des Verbandes, Gerhard Grandke, hatte sich trotz des schwierigen Umfelds zuversichtlich gezeigt, dass die Sparkassen auch 2018 "wieder ein Ergebnis erzielen werden, mit dem wir gut leben können".