Dresden

Grüne: Mit Carsharing-Gesetzentwurf weiter Tempo machen

28.02.2019, 05:51 Uhr | dpa

Die sächsischen Grünen wollen den Boom beim Carsharing weiter befördern. Ein entsprechender Gesetzentwurf ihrer Fraktion im Landtag sieht unter anderem vor, den Kommunen eine Ausweisung geeigneter Flächen für dieses Anliegen zu ermöglichen. Aktuell stießen die Carsharing-Anbieter in sächsischen Großstädten an ihre Grenzen, erklärte die Abgeordnete Katja Meier. Zentrale Stellflächen in Wohngebieten nahe der Innenstadt würden rar. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage zur ihrer Genehmigung auf Straßen können diese bisher nur auf privaten oder öffentlichen Flächen außerhalb des Straßenraumes angeboten werden.