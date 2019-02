Bernburg (Saale)

Kraniche brüten wegen des Klimawandels früher

28.02.2019, 05:55 Uhr | dpa

Wegen des Klimawandels beginnt die Brutzeit für die Kraniche in Sachsen-Anhalt früher. Noch vor 30 Jahren hätten die Tiere Ende März oder Anfang April gebrütet, sagte Axel Schonert vom Ornithologenverband in Sachsen-Anhalt. Das habe sich in den vergangenen Jahren gut drei Wochen nach vorne verlagert. Auch das Zugverhalten der Vögel verändere sich. Solche und andere Erkenntnisse sollen bei der 20. Landeskranichtagung der Arbeitsgruppe Kranichschutz am Samstag in Bernburg Thema sein. Nach Zählungen des Ornithologenverbands lebten im vergangenen Jahr 664 Brutpaare in Sachsen-Anhalt. Vor 20 Jahren waren es Schätzungen zufolge etwa 50.