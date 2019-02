Berlin

Staatsschutz ermittelt nach Autobränden in Berlin-Weißensee

28.02.2019, 06:58 Uhr | dpa

Nach mehreren Autobränden in Berlin-Weißensee in der Nacht zum Donnerstag hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Politisch motivierte Brandstiftung sei nicht auszuschließen, da Firmenfahrzeuge betroffen seien, teilte ein Polizeisprecher mit. Gebrannt habe unter anderem das Auto eines Wohnungsbauunternehmens. Laut Feuerwehr brannten in der Hansastraße zwei Kleintransporter und an der Ecke Hansastraße/Orankeweg ein weiteres Auto. Die Polizei sprach hingegen zunächst von lediglich zwei brennenden Fahrzeugen und zwei angrenzenden Autos, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr konnte die Brände nach eigenen Angaben zügig löschen.