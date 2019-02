Hamburg

Hamburg hat 150 Blogger und Instagrammer zu Gast

28.02.2019, 07:39 Uhr | dpa

Rund 150 internationale YouTuber, Blogger und Vlogger, Instagrammer und andere Inhalte-Produzenten für das Internet sind in Hamburg zu Gast. Sie kommen bis zum 3. März bei der "KeyFrame" zusammen, um in Workshops und in der Stadt selbst ihr Wissen und ihrer Fähigkeiten in Sachen Bewegtbild zu erweitern. "Wir haben die Konferenz nach Hamburg geholt, um die Stadt und die Partner international sowie über innovative Kanäle mit spannenden Perspektiven sichtbar zu machen", teilte Hamburgs Tourismus-Chef Michael Otremba zum Auftakt am Donnerstag mit. Veranstalter ist das Blogger-Netzwerk Traverse aus London. Der Veranstalter begründete den Sprung an die Elbe mit der "alternativen Atmosphäre" in Hamburg. Die Stadt sei hip, urban und historisch - mit einer starken maritimen Seele. Eine Praxistour führt die Inhalte-Produzenten vom Michel über die Speicherstadt bis zur Reeperbahn.