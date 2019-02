Dessau-Roßlau

82-Jähriger in Altenheim beim Baden schwer verletzt

28.02.2019, 08:38 Uhr | dpa

Ein 82 Jahre alter Mann hat beim Baden in einem Altenheim in Dessau-Roßlau schwere Verbrennungen erlitten. Ein Pfleger habe den Mann am Dienstagvormittag möglicherweise zu heiß gebadet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 82-Jährige sei mit Verbrühungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fall wurde am späten Mittwochabend bekannt. Gegen den 20 Jahre alten Pfleger wird nach Angaben der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der "Mitteldeutsche Rundfunk" berichtet.