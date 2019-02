Homburg

Vermisste Patientin zurück in Homburger Uniklinik

28.02.2019, 09:20 Uhr | dpa

Die vermisste Patientin aus dem Universitätsklinikum im saarländischen Homburg ist wieder aufgetaucht. Die 31-Jährige habe vermutlich die Nacht im Wald verbracht und sei am Donnerstagmorgen zurück in das Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Homburg. Sie sei soweit unverletzt, lediglich etwas unterkühlt. Weitere Details wollte die Polizei im Verlauf des Tages mitteilten.

Am Vortag hatten Polizisten und auch eine Hundestaffel nach der Frau gesucht. Sie hatte trotz stationärer Behandlung das Klinikum am frühen Mittwochmorgen eigenmächtig verlassen.