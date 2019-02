Kiel

Ökonom Felbermayr beginnt als IfW-Präsident in Kiel

28.02.2019, 10:26 Uhr | dpa

Der international anerkannte Handelsexperte Gabriel Felbermayr tritt am Freitag in Kiel sein Amt als Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) an. Der 42 Jahre alte Österreicher löst Dennis Snower ab, der das IfW 14 Jahre leitete und mit 68 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Felbermayr ist zunächst für fünf Jahre berufen. Er leitete bisher das Zentrum für Außenwirtschaft am ifo Institut in München.

"Ich danke dem Land Schleswig-Holstein, der Universität Kiel sowie den Gremien des IfW Kiel für meine Berufung und freue mich auf meine neuen Aufgaben", sagte Felbermayr am Donnerstag. "Mein Vorgänger Dennis Snower hat großartige Arbeit geleistet und das IfW zu Spitzenleistungen in der internationalen Forschung geführt." Sein Fokus werde sich stärker auf die nationale und europäische Wahrnehmung richten, sagte Felbermayr. "Mit einem Strategieprozess wollen wir das Profil des Instituts neu schärfen, dabei möchte ich zum einen meine eigenen Forschungsschwerpunkte zu internationalem Handel einbringen, zum anderen die Kernkompetenzen des IfW stärker betonen, etwa im Bereich der Konjunkturforschung."

Zusammen mit der Universität Kiel würden zwei zusätzliche Professuren für International Economics eingerichtet, kündigte Felbermayr an. "Wir wollen für Politik und Wirtschaft erste Anlaufstelle für alle Fragen der Globalisierung sein." Der Vorsitzende des Stiftungsrates des IfW, Oliver Grundei nannte Felbermayr einen idealen Kandidaten für die Zukunft des Hauses. "Wir sind hocherfreut, mit Herrn Felbermayr einen erstklassigen Wissenschaftler, einen erfahrenen Politikberater und eine dynamische Führungskraft gewonnen zu haben."