Sankt Wendel

17-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall nahe St. Wendel

28.02.2019, 10:39 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Saarland ist ein 17-jähriges Mädchen auf der Straße von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Die junge Frau sei noch am Unfallort in der Nähe von St. Wendel gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Ermittlungen zufolge wollten zwei Personen, darunter die 17-Jährige, aus einem Fußweg kommend die Fahrbahn überqueren. Dabei sei die junge Frau vom Wagen eines 23-jährigen Fahrers erfasst worden, sagte der Sprecher. Der zweite Fußgänger auf der Landstraße 133 zwischen Bliesen und Winterbach blieb demnach unverletzt. An der Unfallstelle gebe es keinen Fußgängerüberweg, sagte der Sprecher.