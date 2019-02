Magdeburg

Magdeburg: Erfolgsserie auch gegen Duisburg fortsetzen

28.02.2019, 10:44 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will seine Erfolgsserie im Jahr 2019 weiter fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning ist seit fünf Spielen - drei Siege, zwei Unentschieden - ohne Niederlage. Und das soll auch am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nach dem Duell beim Tabellenletzten MSV Duisburg so bleiben. "Es wird eine schwere Aufgabe, Duisburg wird viel investieren. Aber wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, wird was drin sein", sagte Stürmer Christian Beck am Donnerstag.

Der Aufsteiger steht mit 22 Punkten auf Tabellenrang 15 und hat damit fünf Zähler mehr als Duisburg. Die Erfolgsserie, mit der sie die Abstiegsplätze vorerst verließen, haben die Magdeburger zwar im Hinterkopf. Aber das sei kein Grund für zu große Euphorie. "Wir haben in den letzten Wochen erfolgreich Fußball gespielt. Was zwei, drei Siege bewirken können, sieht man jetzt. Darauf werden wir uns jedoch nicht ausruhen", mahnte Beck.

Coach Oenning konnte die Woche gut und "störungsfrei" mit der Mannschaft trainieren. "Wir trainieren mit voller Kapelle. Das gibt uns viele Möglichkeiten für taktische Übungen", sagte er.