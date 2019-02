Wiesbaden

Verbraucherpreise in Hessen etwas schneller gestiegen

28.02.2019, 11:25 Uhr | dpa

Der Preisauftrieb in Hessen hat sich im Februar wieder leicht beschleunigt. Die Verbraucherpreise für typische Waren und Dienstleistungen lagen um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar hatte die Inflationsrate noch 0,9 Prozent betragen nach 1,3 Prozent im Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht die Preisstabilität im gesamten Euroraum bei einer Jahresrate knapp unter 2,0 Prozent gewahrt.

Preistreiber waren in Hessen im Februar die Mieten (+1,5 Prozent) und Energie (+2,6 Prozent). Bei den Lebensmitteln waren insbesondere Gemüse (+14,7 Prozent) und Butter (+10,7 Prozent) teurer als vor einem Jahr. Günstiger waren unter anderem Obst (-6,3 Prozent), Milch (-5,8 Prozent) und Eier (-5,2 Prozent). Auch Pauschalreisen, Unterhaltungselektronik und Kulturdienstleistungen wurden billiger angeboten als im Februar 2018.

Die Preisermittler prüfen monatlich im Internet und im lokalen Handel bundesweit rund 300 000 Einzelpreise für einen Warenkorb, der den typischen Konsum von Verbrauchern abbilden soll. Der größte Kostenblock mit einem Anteil von 32,5 Prozent sind die zusammengefassten Aufwendungen für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe.