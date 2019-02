Frankfurt am Main

130 Bäume mit Rußrindenkrankheit in Frankfurt gefällt

28.02.2019, 12:10 Uhr | dpa

In einem Wald sind die Auswirkungen der Rußrindenkrankheit an der Rinde eines Baums zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst (Quelle: dpa)

In Frankfurt sind rund 130 von der Rußrindenkrankheit befallene Bäume gefällt worden. Wie das Grünflächenamt am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wurden vor allem im Volkspark Niddatal, dem Riederwald, dem Goldsteinpark und dem Rebstockpark mit dem Schimmelpilz infizierte Ahornbäume entdeckt. "Es sind vor allem junge Bäume betroffen", sagte die zuständige Mitarbeiterin.

Auch im benachbarten Offenbach sollen bisherigen Meldungen zufolge etwa 100 Bäume gefällt werden. In Bad Nauheim (Wetteraukreis) müssen knapp 70 Bäume gerodet werden. In Hungen (Kreis Gießen) sind 200 bis 300 Pflanzen befallen. In einem 20 Hektar großen Waldstück im mittelhessischen Lich sind die ersten von etwa 30 000 kranken Ahornbäumen gefällt worden. Die Pilzsporen verteilen sich in der Luft und können bei Menschen Atemwegsprobleme verursachen.