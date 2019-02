Dresden

Dynamos neuer Coach Fiél will kein "Messias" sein

28.02.2019, 12:10 Uhr | dpa

Cristian Fiel steht am Spielfeldrand und verfolgt das Spiel. Foto: Daniel Schäfer/Archiv (Quelle: dpa)

Dynamo Dresdens neuer Cheftrainer Cristian Fiél hat vor zu hohen Erwartungen an ihn im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gewarnt. "Ich wollte nur mitteilen, dass meine Spieler einen normalen Menschen und keinen Messias bekommen. Ich würde doch lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir jedes Spiel gewinnen, nur weil ich jetzt da bin", sagte der 38-Jährige am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung.

Fiél ist Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Maik Walpurgis. Er wird künftig vom neuen Co-Trainer Patrick Mölzl unterstützt, dessen Verpflichtung am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Der 38-Jährige hat am Mittwoch seinen Trainer-Lehrgang beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgeschlossen und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt der Tabellen-14. Dresden den VfL Bochum. Die Westfalen stecken ebenfalls in einer Krise, haben auch vier der letzten fünf Partien verloren. Verzichten muss Dresden dabei auf Marco Hartmann, Florian Ballas, Moussa Koné und Brian Hamalainen. Der Einsatz von Haris Duljevic und Patrick Ebert ist noch fraglich.