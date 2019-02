Großenehrich

Baby und Mutter bei Autokollision verletzt

28.02.2019, 12:19 Uhr | dpa

Ein zehn Monate altes Baby und seine Mutter sind bei einem Autounfall im Kyffhäuserkreis verletzt worden. Auf einer Kreuzung im Großenehricher Ortsteil Holzengel stieß die 23 Jahre alte Mutter mit ihrem Auto mit dem Wagen eines 57-jährigen Fahrers zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach soll die Frau dem Mann die Vorfahrt genommen haben. Die Mutter wurde leicht verletzt, ihre Tochter kam nach dem Unfall am Mittwoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus.