Erfurt

Weniger Besucher in Thüringer Museen

28.02.2019, 12:26 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Besucher in die Thüringer Museen gekommen. Insgesamt kamen rund 3,6 Millionen Menschen - und damit rund 500 000 weniger als im Vorjahr, wie der Museumsverband Thüringen am Donnerstag in Erfurt bekanntgab. Mit rund 565 000 Besuchern zogen die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am meisten Interessierte an.

Der Besucherschwund sei unter anderem dadurch zu erklären, dass das Reformationsjubiläum 2017 besonders viele Menschen angelockt habe, hieß es. Außerdem wurden 2018 in Weimar in Vorbereitung auf das Bauhaus-Jubiläum zwei große Häuser der Klassik-Stiftung geschlossen - das alte Bauhaus Museum und das Neue Museum. Im April sollen beide wieder öffnen, darunter das Bauhaus Museum als Neubau. Der Museumsverband stellte am Donnerstag gemeinsam mit der Staatskanzlei Handlungsempfehlungen für die Zukunft der Thüringer Museumslandschaft vor.