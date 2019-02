Saarbrücken

Inflation zieht im Saarland wieder etwas an

28.02.2019, 12:39 Uhr | dpa

Ein elektronisches Preisschild in einem Supermarkt. Foto: Marius Becker/Archiv (Quelle: dpa)

Unter anderem teureres Heizöl und teurere Fernwärme haben die Verbraucherpreise im Saarland klettern lassen. Insgesamt stiegen sie im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,5 Prozent, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Der Wert lag aber noch immer deutlich unter der viel beachteten Marke von zwei Prozent. Knapp darunter spricht die Europäische Zentralbank (EZB) von einem stabilen Preisniveau. Binnen Monatsfrist ging es für die Preise an der Saar um 0,4 Prozent nach oben.

Heizöl verteuerte sich im Jahresvergleich um 20,4 Prozent, Fernwärme den Statistikern zufolge um 10,2 Prozent. Die Gaspreise stiegen deutlich geringer um 1,9 Prozent, Strom gar nur um 0,3 Prozent. Beim Sprit zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung: Diesel wurde um 3,8 Prozent teurer, Benzin verbilligte sich um 3,5 Prozent. Auch bei Lebensmitteln gingen die Preise in verschiedene Richtungen: Obst war 2,8 Prozent günstiger zu haben als noch im Februar des vergangenen Jahres, Gemüse-Fans mussten um satte zehn Prozent tiefer ins Portemonnaie greifen.