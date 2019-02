Hannover

Heizöl treibt Verbraucherpreisindex

28.02.2019, 13:06 Uhr | dpa

Der Verbraucherpreisindex in Niedersachsen ist im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent gestiegen. Das hat das Landesamts für Statistik (LSN) in Hannover am Donnerstag mitgeteilt. Preistreiber war dabei vor allem Heizöl, das sich um 14,8 Prozent verteuerte. Auch die Preise für Wein (plus 3,4 Prozent), Tabakwaren (3,1) und Bier (1,4 Prozent) haben sich erhöht. Einen Preisrückgang gab es im Sektor "Post und Kommunikation" (minus 0,7 Prozent).

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen. Die prozentuale Veränderung des Index gegenüber dem Vorjahresmonat wird auch als Inflationsrate bezeichnet.