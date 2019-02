Stuttgart

Kontrolle Dieselfahrverbot: Fünf Bußgeldbescheide

28.02.2019, 13:28 Uhr | dpa

Ein qualmender Auspuff an einem Auto. Foto: Marcus Führer/Archiv (Quelle: dpa)

Die Kontrolle des Dieselfahrverbots in Stuttgart hat erste Sanktionen zur Folge. Bislang seien fünf Bußgeldbescheide erlassen worden, teilte eine Sprecherin der Kommune am Donnerstag mit. Zuzüglich Gebühren und Auslagen koste eine Verstoß 108,50 Euro. Seit Anfang Februar wird das Einfahrverbot in die baden-württembergische Landeshauptstadt gezielt im Zuge der normalen Kontrollaktivitäten von Stadt und Polizei überwacht. Extra-Kontrollen gibt es nicht.

Als erste deutsche Großstadt führte Stuttgart zum 1. Januar Diesel-Fahrverbote für eine gesamte Umweltzone ein. Betroffen sind Diesel der Abgasnorm 4 und schlechter. Das gilt mit wenigen Ausnahmen im ganzen Stadtgebiet. Anwohner haben bis zum 1. April eine Übergangsfrist.

Insgesamt wurden im Zuge der Kontrollen bislang 7982 Fälle geprüft, davon 4169 Fälle aus dem ruhenden Verkehr und 3575 Fälle aus dem fließenden Verkehr, wie die Sprecherin der Kommune weiter mitteilte. Bei 204 Fällen müsse nun geklärt werden, ob ein Verstoß gegen das Dieselfahrverbot vorliege. Im Januar hatten Polizei und Stadt noch ein Auge zugedrückt. Verstöße gegen das Verbot werden mit einem Bußgeld von 80 Euro geahndet. Rechtsgrundlage ist das Bundesimmissionsschutzgesetz.