Stuttgart

Kraftfahrzeugbranche will Klarheit bei Dieselfahrverboten

28.02.2019, 13:28 Uhr | dpa

Das baden-württembergische Kraftfahrzeuggewerbe fordert von der Politik rasch Klarheit im weiteren Umgang mit dem Dieselfahrverbot in Stuttgart. Wenn das Land auf Fahrverboten bestehe, müsse sichergestellt werden, dass für Nachrüstlösungen, die erst in ein paar Monaten zur Verfügung stünden, ein angemessener Zeitrahmen eingeräumt werde, sagte Präsident Michael Ziegler am Donnerstag. Ein Vorschlag des Verbands liegt schon seit längerem auf dem Tisch. Ein Nachrüstauftrag an eine anerkannte Werkstatt oder der Auftrag dafür, einen Nachrüstsatz zu bestellen, müsse als Nachweis genügen, um bis Ende 2020 freie Fahrt zu haben.

Als erste deutsche Großstadt führte Stuttgart zum 1. Januar Diesel-Fahrverbote für eine gesamte Umweltzone ein. Betroffen sind Diesel der Abgasnorm 4 und schlechter. Über ein mögliche Fahrverbot für Euro-5-Diesel ist noch nicht entschieden. Die grün-schwarze Landesregierung will es vermeiden, ob das klappt ist aber völlig unklar. Der Verband forderte erneut, darauf zu verzichten.

Das Kraftfahrzeuggewerbe im Südwesten konnte im vergangenen Jahr die Erlöse um 2,1 Prozent auf 24,4 Milliarden Euro steigern. Der Verband zählte 2018 eigenen Angaben zufolge 4 206 Mitgliedsbetriebe. Die Zahl der Beschäftigten sei um 700 auf 52 800 Personen zurückgegangen.