Stendal

Graffitisprüher fallen der Polizei wegen Taschenlampe auf

28.02.2019, 13:52 Uhr | dpa

Mit Taschenlampenlicht haben in Stendal zwei Graffitisprayer die Polizei ungewollt auf sich aufmerksam gemacht. Einen Verdächtigen mit farbverschmierten Händen und Sturmhaube stellten die Beamten in der Nacht zu Donnerstag am Tatort, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hatte der 21-Jährige einen Rucksack mit diversen Farbspraydosen und Sprayvorlagen bei sich. Sein Begleiter konnte entkommen. Der Festgenommene schwieg zunächst. Er sei der Polizei bereits als Sprayer aufgefallen.