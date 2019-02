Berlin

Betrunkener Randalierer tritt und schlägt auf Lokführer ein

28.02.2019, 15:12 Uhr | dpa

Ein betrunkener Randalierer hat in Berlin-Lichtenberg zwei Lokführer der S-Bahn getreten, geschlagen und bespuckt. Einer der beiden Angegriffenen, ein 49-Jähriger, erlitt bei dem Angriff am frühen Donnerstagmorgen am S-Bahnhof Hohenschönhausen eine Rötung im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hatten der 20-Jährige und sein Begleiter eine Papiertonne die Treppe zum S-Bahnsteig hinuntergeworfen. Als die Lokführer sie zur Rede stellten, hätten die beiden "sofort verbal aggressiv" reagiert. Alarmierte Polizisten stoppten die beiden in der Nähe des Bahnhofs.