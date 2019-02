Aschersleben

104 künftige Polizisten erhalten Zeugnisse

28.02.2019, 15:19 Uhr | dpa

104 Absolventen der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben haben am Donnerstag ihre Zeugnisse erhalten. Die 34 Frauen und 70 Männer würden in den kommenden Monaten ihren Dienst als Polizeimeister und Polizeikommissare bei der Landespolizei beginnen, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Damit komme das Land seinem Ziel, die Polizei personell zu verstärken, einen Schritt näher. Sachsen-Anhalt will mittelfristig die Zahl der Polizisten auf 6400 erhöhen, langfristig auf 7000. Allein in den vergangenen drei Jahren seien 1400 Bewerber eingestellt worden.

An diesem Freitagnachmittag wird Innenstaatssekretärin Tamara Zieschang die neuen Anwärterinnen und Anwärter ernennen, die an der Hochschule ihre Ausbildung oder ihr Studium beginnen.