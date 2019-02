Stuttgart

Datenschutzverstöße: Ex-Juso-Chef verlässt SPD-Präsidium

28.02.2019, 15:25 Uhr | dpa

Der frühere Juso-Landeschef Leon Hahn tritt nach Datenschutzverstößen in der Südwest-SPD von seinem Amt im Präsidium der Landes-SPD zurück. Das teilte er am Donnerstag mit. Landesdatenschützer Stefan Brink habe gegen ihn eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro verhängt, die er akzeptiere. Als Folge werde er seinen Platz im Präsidium der Landes-SPD zur Verfügung stellen "und damit aus der ersten Führungsreihe der baden-württembergischen SPD zurücktreten".