Nürnberg

Versuchter Totschlag in Nürnberger Sozialpension

28.02.2019, 15:30 Uhr | dpa

Nach einer Schlägerei in einer Nürnberger Sozialpension ermittelt die Mordkommission wegen versuchten Totschlags. Zwei Bewohner einer Unterkunft für sozial Schwache waren am Mittwochabend in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag kam es daraufhin zu einer Prügelei zwischen einem 38-Jährigen und einem 20-Jährigen. Dabei wurde der 38-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission ermittelt nun gegen dessen Kontrahenten wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht, die Polizei fahndet nach ihm. Zum genauen Ablauf und Grund der Auseinandersetzung gibt es der Polizei zufolge bislang keine Informationen, da der 38-Jährige noch nicht vernehmungsfähig sei.