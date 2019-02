Bechstedtstraß

Betrunkene Fußballfans klauen Alkohol und Lebensmittel

28.02.2019, 15:32 Uhr | dpa

Betrunkene Fußballfans haben sich an einer Raststätte auf der Autobahn 4 bei Erfurt mit Alkohol und Essen bedient - zahlen wollten sie dafür allerdings nicht. Die mutmaßlichen Diebe waren Teil einer etwa 50-köpfigen Busgruppe, die am Mittwochnachmittag auf dem Weg zu einem Bundesligaspiel nach Aue (Erzgebirgskreis) war, wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte. Alarmierte Polizisten stellten demnach Anzeigen wegen Diebstahls aus. Der Schaden in Höhe von 1000 Euro wurde vor Ort beglichen. Erst dann ging es weiter zum Stadion.