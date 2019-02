Kiel

Forschungsschiff mit innovativem Antrieb auf Probefahrt

28.02.2019, 15:42 Uhr | dpa

Das weltweit erste mit Flüssiggas (LNG) betriebene Vermessungsschiff "Atair" hat nach 16 Monaten Bauzeit am Donnerstag in Kiel eine erste Testfahrt unternommen. Das 74 Meter lange Forschungsschiff wird im Auftrag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gebaut. Es soll von 2020 an zur Wracksuche und Unterwasservermessung eingesetzt werden.

Im Vergleich zu einem Schiff mit Dieselantrieb verringert sich mit LNG der CO2-Ausstoß um rund 20 Prozent. Generalunternehmer ist die Fassmer Werft in Berne (Niedersachsen). Rumpf und Aufbauten sowie Teilbereiche der Ausrüstung fertigte die Werft German Naval Yards in Kiel. Der Bau des Schiffes ist sehr komplex und ein Großteil der Ausrüstungsarbeiten liegt noch vor uns", sagte Fassmer-Geschäftsführer Harald Fassmer. Mitte März sei die Überführung des Schiffes zur Fassmer Werft vorgesehen, wo die Installations- und Ausbauarbeiten in allen Gewerken nahtlos fortgeführt würden.