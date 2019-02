Emden

Ringen um Zukunft für Fosen Nordseewerke dauert an

28.02.2019, 15:50 Uhr | dpa

Nach einer Betriebsversammlung beim insolventen Offshore-Windkraftzulieferer Fosen Nordseewerke in Emden ist für die Gewerkschaft IG Metall eine tragfähige Lösung in Sicht. Gewerkschaftssprecher Thomas Preuß zeigte sich am Donnerstag optimistisch: "Es wird heute definitiv zu einem Ergebnis kommen", sagte er. An den Gesprächen waren Insolvenzverwalter, Betriebsrat und Geschäftsführung beteiligt. In der Nacht zum Freitag läuft die Frist für das vorläufige Insolvenzverfahren und das Insolvenzgeld aus. Danach könnten die Mitarbeiter freigestellt oder in einer neuen Gesellschaft beschäftigt werden.