Erfurt

Thüringer sollen Finanzämter bewerten

28.02.2019, 16:15 Uhr | dpa

Lob und Tadel für ihr Finanzamt können Thüringer ab 1. März in einer Online-Befragung loswerden. Teilnehmer sollen dort innerhalb weniger Minuten Finanzämter etwa nach ihrer Erreichbarkeit und nach der Zeitspanne, in der Anliegen bearbeitet werden beurteilen. Die Umfrage findet sich im Internet unter www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de, wie das Thüringer Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr lang soll die Befragung zugänglich sein. Die Teilnahme sei anonym. Technik soll verhindern, dass Einzelne mehrfach Fragen beantworten. Die Ergebnisse sollen genutzt werden, um die Finanzverwaltung etwa beim Service besser aufzustellen, hieß es. Auch in den anderen Bundesländern sind Bürger und Bürgerinnen zur Teilnahme aufgerufen.