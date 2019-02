Hamburg

Hamburg will Elektro-Ladestationen ausbauen: in Gebäuden

28.02.2019, 16:27 Uhr | dpa

Die Stadt Hamburg will das Angebot von Elektro-Ladestationen kräftig ausbauen - und zwar in Wohn- und Gewerbe-Gebäuden, auf Betriebsgeländen und in Parkhäusern. Für bis zu 7400 weitere Ladepunkte für Elektroautos sei das mehrjährige Modellprojekt "Elbe" mit einer Förderung von 21 Millionen Euro gestartet worden, teilte die Wirtschaftsbehörde am Donnerstag mit. Senator Michael Westhagemann (parteilos) rief Arbeitgeber und Immobilienwirtschaft zum Mitmachen auf.

In den nächsten fünf Jahren wird den Angaben zufolge in Hamburg ein Anstieg auf mehr als 50 000 vollelektrische und teilelektrische (Plug-In-Hybrid) Fahrzeuge erwartet. Im öffentlichen Straßenraum gibt es laut Behörde bereits mehr als 850 Ladestationen und jährlich 175 000 Ladevorgänge. Vorgabe ist, dass die nun zu errichtenden Ladepunkte mit dem zentralen Lastmanagement des Verteilnetzbetreibers Stromnetz Hamburg verbunden werden, damit dieser regulierend in die Stromversorgung eingreifen kann.