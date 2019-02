Erfurt

Polizisten stellen bei Kontrolle in Erfurt Waffe sicher

28.02.2019, 16:43 Uhr | dpa

Polizisten haben in der Erfurter Innenstadt bei der Kontrolle eines Mannes eine Waffe sichergestellt. Der 53-Jährige war dabei beobachtet worden, wie er am Mittwochabend auf der Straße mit einer Waffe hantierte und dann einen Supermarkt betrat. Die herbeigerufenen Beamten stellten den Mann im Supermarkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war der 53-Jährige alkoholisiert und trug eine geringe Menge an Drogen mit sich. Die defekte Softairwaffe und die Drogen wurden sichergestellt.