Schwerin

NSU-Ausschuss will Thüringer Akten

28.02.2019, 17:52 Uhr | dpa

Thüringen soll dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) Informationen zu NSU-Verbindungen in den Nordosten liefern. Einen entsprechenden Antrag habe der Ausschuss am Donnerstag in geheimer Sitzung gefasst, nachdem Thüringer Abgeordnete berichteten, dass ihnen solche Hinweise vorliegen, teilte die Linksfraktion am Donnerstag in Schwerin mit. Auch Dokumente über die Ermittlungen nach dem NSU-Mord an Mehmet Turgut in Rostock und den Stralsunder Banküberfällen gebe es. Diese Akten wolle nun auch der Schweriner Ausschuss haben.

In einem zweiten Beweisantrag wird das Innenministerium aufgefordert, alle Informationen zur Neonazigruppe "Hammerskin Nation" offenzulegen. Unter anderem soll ein Führungsmitglied der Organisation einen Neonaziladen in Stralsund betrieben haben. Verbindungen zu den Banküberfällen dort könnten nicht ausgeschlossen werden. Die Frage sei, warum der NSU zwei Mal in Stralsund zuschlug, während sie sonst mit Überfällen in Sachsen und Thüringen Geld beschafften, hieß es.

In einer persönlichen Erklärung wies der Linken-Abgeordnete Peter Ritter Vorwürfe des Innenministeriums zurück, seine Partei habe das Gedenken an Mehmet Turgut am Montag instrumentalisiert. "Es waren vor allem die Hinterbliebenen der NSU-Mordopfer, die die mangelnde Aufarbeitung der rassistischen Terrorserie beklagten", sagte Ritter. Der MV-Verfassungsschutz habe noch immer keine Akten geliefert, anders als etwa Bundesbehörden.

Ritter verwahrte sich zudem "zutiefst" gegen den Verweis des Ministeriums, dass zum Zeitpunkt des Mordes 2004 eine rot-rote Regierung an der Macht war. Dies habe keine Relevanz für die heutige Aufarbeitung und solle eine persönliche Verantwortung Ritters an den NSU-Verbrechen suggerieren. "Diese Unterstellung weise ich entschieden zurück", sagte er.