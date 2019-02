Kassel

Fußgängerin in Kassel bei Unfall lebensgefährlich verletzt

28.02.2019, 17:59 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Kassel lebensgefährlich verletzt worden, als sie von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst wurde. Zu dem Unfall sei es in einer Sackgasse mit Wendeplatz gekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.