Halle (Saale)

Zahlen zum Arbeitsmarkt: Experten erwarten Rückgang

28.02.2019, 18:23 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute in Halle die Zahlen zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Februar bekannt. Zuletzt waren in Sachsen-Anhalt rund 90 900 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 8,0 Prozent, nach 7,3 Prozent Ende 2018. Arbeitsmarktexperten gehen davon aus, dass die Erwerbslosigkeit im Land im Frühjahr und im Verlauf des Jahres insgesamt sinken wird. Firmen hielten angesichts des Mangels an Fachkräften an ihren Beschäftigten fest. Außerdem würden bei guter Wirtschaftslage neue Mitarbeiter eingestellt, hieß es zur Begründung.