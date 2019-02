Stuttgart

Schwarzarbeiter verstecken sich in Luftschutzbunker

28.02.2019, 18:23 Uhr | dpa

In einem Stuttgarter Luftschutzkeller haben Zollbeamte bei einer Kontrolle fünf Schwarzarbeiter entdeckt. Nach Angaben des Zollamts hielten sich die Männer aus Serbien und Mazedonien illegal in Deutschland auf und arbeiteten als Trockenbauer für ein Stuttgarter Bauunternehmen. Vor der Kontrolle am Donnerstag waren sie mit dem Innenausbau des Gebäudes über dem alten Luftschutzkeller beschäftigt. Sie müssen nun umgehend ausreisen. Gegen den Bauunternehmer wird wegen illegaler Ausländerbeschäftigung ermittelt.