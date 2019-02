Wolfsburg

Labbadia-Abschied: Herausforderung für Schmadtke groß

28.02.2019, 18:49 Uhr | dpa

Auf Jörg Schmadtke kommen große Herausforderungen zu. Die Hängepartie um die Zukunft von Erfolgscoach Bruno Labbadia kann im Endspurt der Fußball-Bundesliga um die Europapokal-Rückkehr des VfL Wolfsburg noch zur Belastung werden. Zudem würde VfL-Sportchef Schmadtke eine Trennung von Labbadia moderieren müssen, sollte es tatsächlich dazu kommen, wie das Fachmagazin "Kicker" (Donnerstag) berichtete: "Die Tendenz ist klar: Trennung im Sommer." Und das, obwohl Labbadia den einstigen Dauer-Krisenclub erst vor dem Abstieg bewahrt und nun nach bislang 23 Spieltagen bis auf Platz fünf der Bundesliga geführt hat.

"Es ist da keine Vorentscheidung gefallen", widersprach Schmadtke am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann mir das nicht erklären, woher das kommt. Es gibt keinen neuen Stand."

Das bestätigte auch Labbadia. "Es ist ergebnisoffen, das ist einfach so", sagte der VfL-Coach im Sport1-Interview. Der 53-Jährige bestritt, mit einem Wechsel zu einem anderen Club zu liebäugeln. "Ich bin mit keinem anderen Club in Kontakt", sagte Labbadia. "Es kann sein, dass man eine Entscheidung rauszögert, weil man sich für einen anderen Club aufspart, aber das ist bei mir nicht so."

Trainer und Sportchef verfolgen den für das Bundesliga-Geschäft ungewöhnlichen Plan, erst im April über den auslaufenden Vertrag Labbadias sprechen zu wollen. "Wir gehen da ergebnisoffen rein. Ich kann dem Gespräch ja jetzt nicht vorgreifen", sagte Schmadtke weiter und konnte eine mögliche Trennung eben auch nicht ausschließen.

Das Getuschel über die angeblich schwierige Zusammenarbeit zwischen den so unterschiedlichen Charakteren nimmt Schmadtke in Kauf. Und nahm dies bereits in Kauf, als er - auch branchenuntypisch - auf Verhandlungen mit Labbadia noch vor der aktuellen Saison trotz des auslaufenden Trainervertrags verzichtete. Gerüchte über und Anzeichen für atmosphärische Störungen zwischen Schmadtke und Labbadia gibt es schon länger. Auch die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" und die "Wolfsburger Nachrichten" berichteten am Donnerstag noch einmal darüber: Ein herzliches Verhältnis zwischen dem schnoddrigen und kauzig wirkenden Sportchef und dem meist charmanten und zugänglichen Coach hat sich nie entwickelt, gemeinsame Auftritte sind selten.

"Wir arbeiten relativ autark", hatte Labbadia selbst im dpa-Interview im Januar über die Zusammenarbeit mit Schmadtke gesagt. Der VfL-Coach betonte auch, dass sich jetzt entscheiden müsse, inwieweit er und Schmadtke bei der künftigen Ausrichtung des Clubs überstimmen. Laut Medienberichten soll es daran nun haken - was Schmadtke dementiert, da ein Gespräch noch gar nicht stattgefunden habe. Was angesichts der Planung für die kommende Saison und die immer wahrscheinlichere Herausforderung einer Europapokal-Rückkehr umso mehr verwundert.

Schmadtke ist im Hinblick auf eine fehlende persönliche Ebene durchaus ein gebranntes Kind. In seiner Zeit bei Hannover 96 arbeitete er mit dem von ihm ungeliebten Trainer Mirko Slomka lange erfolgreich zusammen. Letztlich warf er dann aber doch entnervt vom Nicht-Verhältnis der Beiden hin.

Für Labbadia ist die Situation verhältnismäßig komfortabel. "Ich bin momentan relativ frei und das gibt mir ein gutes Gefühl", sagte Labbadia im Bewusstsein des aktuellen Erfolges in Wolfsburg. Der macht ihn immer interessanter für andere ambitionierte Clubs wie etwa den FC Schalke 04, was Schmadtke offenbar ebenso in Kauf nimmt: "Ich habe das auch gelesen. Dazu kann ich nichts sagen."

Sollte es am Ende selbst dann zur Trennung kommen, wenn Labbadia den VfL womöglich in die Champions League führt, würde Schmadtke dies in der Öffentlichkeit begründen müssen. Zudem dürfte der 54-Jährige bei der Wahl eines Nachfolgers unter genauer Beobachtung stehen. Dafür werden nun bereits Oliver Glasner (Linzer ASK) und der allerdings auch bei 1899 Hoffenheim gehandelte Marco Rose (RB Salzburg) ins Spiel gebracht. Schmadtke beteuerte konkret in Bezug auf Glasner, dass es keinerlei Kontakt gebe.