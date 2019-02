Hildesheim

Prozess nach gewaltsamem Tod von Ehefrau: Plädoyers erwartet

28.02.2019, 18:55 Uhr | dpa

Der Angeklagte im Prozess wegen Totschlag in Hildesheim kommt in das Landgericht. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Im Indizienprozess gegen einen 32-Jährigen aus Bockenem, der im Mai seine Ehefrau getötet haben soll, werden heute die Plädoyers erwartet. Der Bulgare hatte zum Prozessauftakt im Landgericht Hildesheim das Verbrechen bestritten und angegeben, seine Frau sei weggefahren und nicht wiedergekommen. Die Leiche der 32-Jährigen war etwa zehn Tage nach der Tat in einem Gebüsch bei Sehnde im Ortsteil Höver bei Hannover entdeckt worden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft brachte der Mann seine Frau im Streit um ihre außerehelichen Beziehungen um. Unter anderem soll sie ein Verhältnis mit dem Chef des Angeklagten gehabt haben. Die beiden minderjährigen Kinder des Paares werden in dem Totschlags-Prozess als Nebenkläger von einer Rechtsanwältin vertreten. Nach der bisherigen Planung könnte das Urteil am Dienstag (5. März) verkündet werden.