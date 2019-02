Hammah

Jugendliche fahren auf Puffer von Lok mit: mit 120 km/h

28.02.2019, 20:34 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche sind im Landkreis Stade auf den Puffern einer Lok stehend mitgefahren. Der Regionalexpress war am Donnerstag mit bis zu 120 Stundenkilometern unterwegs, teilte die Bundespolizei Bremen mit. Ein weiterer Jugendlicher stand auf dem Bahnsteig am Bahnhof Hammah - er könnte das "Zugsurfen" gefilmt haben, hieß es. Polizeistreifen waren an der Bahnstrecke Stade-Cuxhaven im Einsatz. Die Jugendlichen entkamen allerdings unerkannt. Wahrscheinlich seien sie nach vierminütiger Fahrt beim nächsten Halt im Bahnhof Himmelpforten abgesprungen. Weiter heißt es: "Die Bundespolizei warnt dringend vor lebensgefährlichem Leichtsinn."