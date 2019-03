Berlin

1. FC Union muss nach Kiel: An Köln und HSV dranbleiben

01.03.2019, 01:15 Uhr | dpa

Mit einem Sieg bei Holstein Kiel kann der 1. FC Union Berlin einen Mitbewerber um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erst einmal distanzieren. Das Hinspiel hatten die Eisernen mit 2:0 gewonnen. Union ist Tabellendritter, Kiel steht auf Position fünf. Im Fall eines Erfolges heute würde Union zumindest bis Montag auf Platz zwei springen. Bei einer Niederlage würde Union (41 Punkte) allerdings von Kiel (39) in der Tabelle überholt werden. "Köln und der HSV sind in Schlagdistanz für einige Mannschaften. Ich hoffe, dass die anderen und wir ihnen bis zum Ende das Leben schwer machen können. Dann werden wir sehen", sagte Union-Coach Urs Fischer.