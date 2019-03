Chemnitz

Grüne beraten auf Parteitag in Chemnitz über Wahlprogramm

01.03.2019, 01:24 Uhr | dpa

Die sächsischen Grünen kommen heute in Chemnitz zu einem Parteitag zusammen. Während am ersten Abend unter anderem mehrere Reden zur Arbeit der Partei im Landtag, Bundestag und im EU-Parlament geplant sind und das 2000. Parteimitglied begrüßt werden soll, wird es am Samstag um das Programm zur Landtagswahl am 1. September gehen. Dann wird auch Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, als Gast erwartet. Die Grünen ziehen mit Umfragewerten von aktuell neun Prozent selbstbewusst in den Wahlkampf und haben den Anspruch formuliert, in Sachsen künftig mitregieren zu wollen.