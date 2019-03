Saarbrücken

Regionaldirektion veröffentlicht Februar-Arbeitsmarktzahlen

01.03.2019, 02:41 Uhr | dpa

Neue Zahlen zum Arbeitsmarkt für Rheinland-Pfalz stellt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Freitag (10.00 Uhr) in Saarbrücken vor. Im Januar waren 103 200 Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 11,3 Prozent mehr als im Monat zuvor. Im Vergleich zum Januar 2018 jedoch war die Arbeitslosigkeit um 4,2 Prozent gesunken. Die Quote betrug somit im Januar dieses Jahres 4,6 Prozent - im Vorjahresmonat lag sie noch bei 4,9 Prozent.