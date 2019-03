Hamburg

Hamburger Arbeitsagentur legt Zahlen für Februar vor

01.03.2019, 06:18 Uhr | dpa

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am heutigen Freitag ihre Arbeitslosenstatistik für den Monat Februar vor. Zum Jahresbeginn war die Arbeitslosigkeit in der Hansestadt gestiegen. Im Januar waren 65 852 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit mitgeteilt hatte. Das seien 4123 oder 6,7 Prozent mehr als im Dezember. "In den vergangenen zehn Jahren verzeichneten wir nach dem jeweiligen Jahreswechsel immer einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar von mehreren tausend betroffenen Hamburgern", hatte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock gesagt, bei der Vorstellung der Zahlen gesagt. Gegenüber dem Januar 2018 sei die Zahl der Arbeitslosen hingegen um 3289 oder 4,8 Prozent zurückgegangen.