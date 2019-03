Nürnberg

"... und Tschüss": Heino startet Abschiedstournee

01.03.2019, 06:35 Uhr | dpa

Heino on stage. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Im Dezember feierte Heino seinen 80. Geburtstag. Am heutigen Freitag startet er nun in Nürnberg seine große "Abschiedstournee", mit der er sich bei seinen Fans bedanken will. Neben neuen Liedern aus seinem nach eigenen Worten letzten Album mit dem Titel "... und Tschüss" präsentiert er dabei Stücke aus seiner mehr als 50 Jahre währenden Karriere - von Schlagern und Volksliedern über Partykracher bis zu Werken aus seiner Spätzeit als Hardrocker, als er mit der Rock- und Metalband Rammstein auf der Bühne stand.

Mit mehr als 1000 Liedern, die er seit seinem Bühnendebüt 1965 aufnahm, und über 50 Millionen verkauften Tonträgern gehört der Schlagerbarde mit der blonden Haarmähne und der schwarzen Sonnenbrille zu den produktivsten Künstlern Deutschlands. Für die Tournee sind zunächst zwölf Auftrittsorte bekannt.