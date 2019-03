Frankfurt am Main

Frankfurter Haushalt mit geplanten 160 Millionen Euro Minus

01.03.2019, 09:09 Uhr | dpa

Der Haushalt der Stadt Frankfurt sieht für dieses Jahr ein Millionen-Defizit in dreistelliger Höhe vor. Ein Minus von 160 Millionen Euro sei eingeplant, berichtete die Stadt Frankfurt nach der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend. Das Finanzloch solle durch Rücklagen gestopft werden. An Ausgaben sind rund vier Milliarden Euro geplant.