Frankfurt am Main

DZ Bank verkauft DVB-Flugzeugfinanzierung an Japaner

01.03.2019, 09:19 Uhr | dpa

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Foto: Franck Robichon/Archiv (Quelle: dpa)

Die DZ Bank ist eine weitere Sparte der angeschlagenen Transportfinanzierungstochter DVB losgeworden. Die japanische Großbank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) werde das Portfolio mit Flugzeugfinanzierungen mit einem Volumen von 5,6 Milliarden Euro übernehmen, teilte die DVB Bank am Freitag in Frankfurt mit. Die Japaner übernehmen die Mitarbeiter der Sparte und Teile der betrieblichen Infrastruktur. Über den Kaufpreis machten die Banken keine Angaben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor gemeldet, dass die MUFG umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro auf den Tisch legen will.

Mit dem Verkauf der Flugzeug-Finanzierungssparte, der im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein soll, bleibt jetzt nur noch die Schifffinanzierung. Diese hatte zuletzt allerdings für die größten Probleme und roten Zahlen bei der DVB gesorgt. Ende Juni hatte die DVB Bank laut einer Analystenpräsentation noch Schiffskredite über 7,2 Milliarden Euro in den Büchern. Im Dezember hatte das Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken bereits das Portfolio zur Finanzierung von Eisenbahnen mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro an die Helaba verkauft. Dabei machten die Banken ebenfalls keine Angaben zum Kaufpreis.