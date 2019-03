Berlin

Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt wieder unter acht Prozent

01.03.2019, 10:01 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist nach einem leichten Anstieg zu Jahresbeginn im Februar wieder gesunken. 153 053 Frauen und Männer waren arbeitslos, 2785 weniger als im Januar, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,9 Prozent und lag damit 0,8 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. "In Berlin und in Brandenburg bleibt der Arbeitsmarkt robust", sagte der Berliner Agentur-Leiter Bernd Becking. Besonders Langzeitarbeitslose profitierten.

Berlin zählt noch immer zu den Bundesländern mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Jedoch entstanden auch 2018 mehr als 50 000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Stadt. Der Zuwachs von rund 53 000 lag zwar etwa ein Zehntel unter den beiden Vorjahren, entspricht aber noch immer mehr als dem Doppelten des bundesweiten Durchschnitts. Zugleich zogen 2018 weniger Neubürger in die Stadt.

Die Arbeitslosenquote deckt nicht alle Erwerbslosen ab. Es fehlen beispielsweise Menschen, die kurzfristig arbeitsunfähig sind oder sich weiterqualifizieren. Rechnet man sie hinzu, erhält man die sogenannte Unterbeschäftigung. Sie betraf im Februar 1111 Frauen und Männer mehr als im Januar, insgesamt waren es 221 097.