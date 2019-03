Hamburg

Arbeitslosigkeit in Hamburg sinkt im Februar leicht

01.03.2019, 10:05 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Februar leicht zurückgegangen. Im Vergleich zum Januar sank sie um 1,4 Prozent, wie die Agentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Insgesamt waren 64 924 Hamburger arbeitslos gemeldet. Dies sei der niedrigste Februar-Wert seit 26 Jahren. Damals waren 62 236 Menschen in der Hansestadt ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,2 Prozent und ist damit minimal geringer als im Januar (6,3 Prozent) - aber einen halben Prozentpunkt niedriger als im Februar 2018 (6,7 Prozent).