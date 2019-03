Frankfurt am Main

Zoll findet kiloweise Trüffel am Frankfurter Flughafen

01.03.2019, 11:50 Uhr | dpa

Rund 20 Kilogramm weißen Trüffel haben Zollbeamte im Gepäck eines Ehepaars am Frankfurter Flughafen entdeckt. Die teuren Pilze hätten einen Wert von fast 30 000 Euro, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Die Reisenden wollten den Trüffel Angaben zufolge für Verwandte in Deutschland mitbringen, ohne die Ware vorher anzumelden. Die Kisten mit dem Trüffel seien bereits am vergangenen Freitag (22. Februar) vom Zoll gefunden worden. Gegen die Reisenden wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.