Bad Homburg vor der Höhe

Brand im Reitstall: Ursachenermittlung ist schwierig

01.03.2019, 11:59 Uhr | dpa

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in dem Dressurstall der bekannten Reiterfamilie Rothenberger gestalten sich nach Angaben der Polizei schwierig. Die Brandfläche sei mit rund 1000 Quadratmetern sehr groß, sagte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden am Freitag. Zudem sei in dem Stall, in dem das Feuer nach Zeugenaussagen ausgebrochen war, das oberste Stockwerk eingestürzt. Die vier Beamten müssten sich erst durch viel Brandschutt kämpfen, bevor sie mit ihren eigentlichen Nachforschungen beginnen könnten.

Das Feuer war am Donnerstagmorgen aus noch unklarer Ursache im Erlenhof in Bad Homburg im Taunus entstanden. Die Flammen hatten im Stall gewütet und einen Großeinsatz von Feuerwehren aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet ausgelöst. Auch die Reithalle wurde beschädigt. Fünf der 35 auf dem Hof untergebrachten Pferde starben. Tochter Sanneke Rothenberger musste ebenso wie ein Mitarbeiter der Anlage mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar, der Polizeisprecher schätzt ihn im siebenstelligen Bereich. Ebenfalls noch unklar ist, ob das Feuer durch einen technischen Defekt oder durch Brandstiftung ausgelöst wurde. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen könnten sich auch über mehrere Tage ziehen.